MotoGP oggi in tv GP Ungheria 2026 | orari prove libere streaming programma Sky e TV8

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno si svolge la prima giornata di prove libere del GP d’Ungheria 2026, ottavo round del Motomondiale. Le sessioni si tengono in mattinata e nel pomeriggio, con orari specifici trasmessi da Sky e TV8. È possibile seguire le prove in streaming attraverso le piattaforme dei canali, che offriranno aggiornamenti in tempo reale sulle prestazioni dei piloti.

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Venerdì 5 giugno andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Ungheria, ottavo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Balaton, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Le Mans, la situazione in vetta alla classifica è molto interessante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono separati da pochi punti, a vantaggio del romagnolo. Bezzecchi viene dal trionfo del Mugello e le motivazioni per replicare non mancano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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