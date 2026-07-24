Gp d’Ungheria di F1 riparte il Mondiale | oggi le prove libere prima e seconda sessione

Il Mondiale di Formula 1 riprende oggi con le prove libere del Gran Premio d’Ungheria, in programma domenica 26 luglio. La prima e la seconda sessione si tengono oggi, con le prove trasmesse in diretta tv e streaming. La gara si svolgerà nel circuito ungherese e rappresenta il primo appuntamento del campionato dopo la pausa estiva.

Torna in pista la Formula 1. Oggi, venerdì 24 luglio, il Mondiale riparte con le prove libere del Gran Premio d’Ungheria – in diretta tv e streaming – con la gara che è in programma domenica 26. Si ricomincia dopo il successo di Kimi Antonelli nel Gp del Belgio a Spa, dove ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. A caccia di riscatto, dopo il quarto posto in Belgio, Lewis Hamilton che non vuole lasciar scappare Antonelli nella corsa al titolo mondiale, con l’italiano avanti di 50 punti. Formula 1, oggi prove libere Gp Ungheria: gli orari. Le prove libere del Gran Premio d’Ungheria sono in programma oggi, venerdì 24 luglio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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