Nel GP Ungheria 2026, il venerdì ha visto un cambio di posizioni tra i piloti, con la Ferrari che si avvicina ad Antonelli. La scuderia italiana ha migliorato i tempi rispetto alle sessioni precedenti, mentre il leader del campionato ha registrato una performance stabile. Le qualifiche sono previste per sabato, con la possibilità che la Ferrari possa tentare di fermare Antonelli prima della pausa estiva. La classifica generale si mantiene aperta, con i piloti che si preparano alla sessione decisiva.

Undicesimo round, ultimo atto prima della pausa estiva, e un venerdì che ha rimescolato le gerarchie proprio dove nessuno se lo aspettava. All’Hungaroring la Ferrari ha chiuso la giornata con una doppietta nelle Libere 2, mentre Kimi Antonelli — leader del Mondiale con 45 punti su Lewis Hamilton — è finito tredicesimo, a quasi due secondi dal miglior tempo. Budapest è la pista dove il giro secco pesa più che altrove e dove sorpassare è un’impresa: se la SF-26 conferma domani quello che ha mostrato oggi, la Mercedes rischia di arrivare alla sosta estiva con una domanda molto scomoda sul tavolo. Il venerdì: Hamilton davanti, Ferrari sola in fuga. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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© Ilgiornaledigitale.it - F1, GP Ungheria 2026: la Ferrari può fermare Antonelli?

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