Durante le prime prove libere del GP di Monaco 2026, la Ferrari ha segnato il miglior tempo con Leclerc, seguito da Hamilton. La monoposto rossa ha ottenuto la prima posizione, mentre la Mercedes si è piazzata seconda. Nessun altro team ha superato i tempi delle due vetture. La sessione si è conclusa con Leclerc davanti a Hamilton, senza incidenti o interruzioni significative. La classifica temporanea vede le due scuderie davanti a tutti.

Ottimo avvio per la Ferrari nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Monaco 2026. Charles Leclerc firma il miglior tempo davanti a Lewis Hamilton, completando una doppietta rossa che accende le ambizioni di Maranello. Nel pomeriggio le FP2 saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW. La Ferrari inaugura nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio di Monaco 2026. Nella prima sessione di prove libere sul circuito cittadino di Monte Carlo, Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo in 1:13.978, precedendo di 226 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton e regalando alla Scuderia una promettente doppietta. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Ferrari subito davanti a Monaco: Leclerc e Hamilton dominano le FP1 del GP in diretta su Sky e NOW

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