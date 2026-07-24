F1 | Ferrari domina il venerdì in Ungheria Mercedes lontanissima

Durante il venerdì del Gran Premio d’Ungheria 2026, la Ferrari ha ottenuto i tempi più veloci in entrambe le sessioni di prove libere, con entrambi i piloti che si sono piazzati nelle prime due posizioni. La Mercedes si è trovata molto indietro rispetto alle scuderie di testa, senza riuscire a migliorare i propri tempi. Nelle prove libere Fp1 e Fp2, la scuderia italiana ha mantenuto un vantaggio consistente sugli altri team.

La Ferrari domina il venerdì del Gran Premio d’Ungheria 2026, piazzando entrambi i piloti nelle prime due posizioni nelle sessioni di prove libere Fp1 e Fp2. Ferrari da urlo in Ungheria. Come previsto le rosse dominano in una pista dove il motore non riesce a fare la differenza come a Spa. Sul tracciato dell’Hungaroring, l’undicesimo appuntamento stagionale si apre nel segno della Scuderia di Maranello. Le FP2 confermano la supremazia rossa già intravista in mattinata: Lewis Hamilton ferma il cronometro a 1’18"729, siglando il miglior tempo di giornata. A soli 148 millesimi si piazza il compagno di squadra Charles Leclerc, completando una doppietta che esalta i tifosi del Cavallino. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Ferrari SF-26 dominates FP2 and shows more untapped potential! | F1 Hungarian GP analysis

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