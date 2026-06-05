F1 GP Monaco | Ferrari domina le prove libere Mercedes in affanno

Notizia in breve

Durante le prove libere del GP di Monaco, la Ferrari ha registrato i tempi più veloci, mantenendo il miglior passo anche nella sessione pomeridiana. La Mercedes ha mostrato difficoltà, con tempi più alti rispetto alla scuderia italiana. La sessione si è svolta con condizioni di pista asciutta, e nessun incidente è stato segnalato. Le prove libere hanno fornito indicazioni sulle prestazioni delle vetture in vista delle qualifiche.