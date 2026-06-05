F1 GP Monaco | Ferrari domina le prove libere Mercedes in affanno
Durante le prove libere del GP di Monaco, la Ferrari ha registrato i tempi più veloci, mantenendo il miglior passo anche nella sessione pomeridiana. La Mercedes ha mostrato difficoltà, con tempi più alti rispetto alla scuderia italiana. La sessione si è svolta con condizioni di pista asciutta, e nessun incidente è stato segnalato. Le prove libere hanno fornito indicazioni sulle prestazioni delle vetture in vista delle qualifiche.
La Ferrari detta il passo anche nelle libere 2 pomeridiane del Gran Premio di Monaco, confermando le ottime sensazioni sull’asfalto cittadino. Verstappen insidia le rosse, mentre il motore Mercedes almeno a Monte Carlo sembrerebbe non fare la differenza. Lewis Hamilton chiude al 1° posto la sessione di FP2 del Gran Premio di Monaco, stampando il tempo di 1’13"026. Il pilota britannico sfrutta al meglio il potenziale della sua vettura sulle strette strade del Principato, confermando anche l’ottimo stato di forma mostrato nel precedente appuntamento di Montreal. A soli 111 millesimi di distanza si piazza Charles Leclerc. Il padrone di casa trova costanza nel ritmo, completando numerosi tentativi veloci, ma con le gomme rosse non riesce ad abbassare il riferimento cronometrico del suo compagno di box. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Ferrari DOMINATE Monaco Friday Practice - Here's Why! | F1 2026
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