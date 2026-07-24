exploit di caserta al concorso in medicina

Su oltre 15.000 candidati alla specializzazione, sette dell’ateneo campano tra i primi 15. In Italia le graduatorie riservano sempre sorprese. A volte è il candidato con il curriculum stellare, a volte è un gruppo di studio capace di trovare la formula magica, talvolta è il grado di parentela tra un candidato e il professore. Negli ultimi giorni, invece, è stata la geografia a divertirsi, con la piccola Caserta a riscoprirsi protagonista. Lo scorso martedì si è svolta la prova nazionale per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina. Dopo poche ore sui social network è girata una graduatoria ufficiosa dei primi 15 punteggi d’aula basata su un campione di 14. 🔗 Leggi su Laverita.info

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