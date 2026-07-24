Exploit di Caserta al concorso in medicina
Sette studenti di un ateneo campano sono entrati tra i primi 15 in una graduatoria nazionale su oltre 15.000 candidati per una specializzazione medica. Le classifiche italiane mostrano spesso sorprese, con risultati che dipendono da vari fattori come il percorso di studi, il lavoro di squadra o eventuali rapporti con i docenti. La graduatoria si basa esclusivamente sui punteggi ottenuti nelle prove di selezione.
Su oltre 15.000 candidati alla specializzazione, sette dell’ateneo campano tra i primi 15. In Italia le graduatorie riservano sempre sorprese. A volte è il candidato con il curriculum stellare, a volte è un gruppo di studio capace di trovare la formula magica, talvolta è il grado di parentela tra un candidato e il professore. Negli ultimi giorni, invece, è stata la geografia a divertirsi, con la piccola Caserta a riscoprirsi protagonista. Lo scorso martedì si è svolta la prova nazionale per l’accesso alle Scuole di specializzazione in Medicina. Dopo poche ore sui social network è girata una graduatoria ufficiosa dei primi 15 punteggi d’aula basata su un campione di 14. 🔗 Leggi su Laverita.info
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