Al Centro Commerciale IPERION di Caserta il Concorso d’Eleganza Sociale&Solidale
Domenica 17 maggio nel Centro Commerciale IPERION di Caserta si terrà un concorso dedicato alle auto Mercedes-Benz, che coinvolge il pubblico e mette in mostra modelli eleganti. L’evento si svolge in un centro commerciale noto per la sua disponibilità e attenzione alle questioni sociali, offrendo un’occasione di incontro tra appassionati e visitatori. La manifestazione combina l’aspetto estetico con temi di inclusione e solidarietà.
Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi. Al Vulcano Buono di Nola il 13 e 14 maggio Napoli-Bologna, corse straordinarie Metro Linea 2 dopo la partita: 3.400 posti in più Campania Felix. Festival della letteratura per ragazzi. Al Vulcano Buono di Nola il 13 e 14 maggio Stasera in tv mercoledì 26 febbraio: Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ©2025 - 2a News Testata Giornalistica On line n°67 del 20.12.2016Partita Iva: 08819691216Email: [email protected]: +393770971625 .🔗 Leggi su 2anews.it
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