Al Centro Commerciale IPERION di Caserta il Concorso d’Eleganza Sociale&Solidale

Domenica 17 maggio nel Centro Commerciale IPERION di Caserta si terrà un concorso dedicato alle auto Mercedes-Benz, che coinvolge il pubblico e mette in mostra modelli eleganti. L’evento si svolge in un centro commerciale noto per la sua disponibilità e attenzione alle questioni sociali, offrendo un’occasione di incontro tra appassionati e visitatori. La manifestazione combina l’aspetto estetico con temi di inclusione e solidarietà.

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