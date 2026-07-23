Gianmarco, studente di Latina, è stato premiato al concorso “100 Artisti d’Italia 2026”. La sua passione per l’arte, sviluppata sin dall’infanzia, gli ha permesso di ottenere riconoscimenti in precedenza. La premiazione si è svolta nell’ambito di una competizione che coinvolge giovani talenti artistici italiani. Il concorso mira a valorizzare le capacità di artisti emergenti e si rivolge a studenti e giovani creativi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una passione coltivata fin dall’infanzia e già accompagnata da importanti riconoscimenti. Gianmarco, studente dell’Istituto comprensivo Alessandro Volta, ha ottenuto il secondo posto tra circa 800 alunni nell’ambito del concorso internazionale “Un Poster per la Pace”, promosso sul territorio dal Lions Club Latina Host in collaborazione con la scuola. L’iniziativa dei Lions invita i ragazzi a rappresentare attraverso il disegno la propria idea di pace, trasformando colori e immagini in strumenti di riflessione e condivisione. Una passione cresciuta senza frequentare accademie. Gianmarco ama disegnare da quando era bambino e, pur non frequentando scuole d’arte o accademie, continua a sviluppare autonomamente le proprie capacità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Latina, premiato il talento di Gianmarco al concorso tra i migliori al concorso “100 Artisti d’Italia 2026”

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