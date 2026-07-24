Eventi a Roma dal 24 al 30 luglio 2026 

Da 24 a 30 luglio 2026, nella capitale, si svolgono eventi culturali e naturalistici organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’estate prevede itinerari nei grandi parchi urbani, aperture straordinarie di siti storici, incontri di approfondimento e spettacoli astronomici al Planetario. Questi appuntamenti sono rivolti a adulti e famiglie, offrendo occasioni di scoperta e coinvolgimento nel patrimonio culturale e naturale della città.

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Appuntamenti dal 24 al 30 luglio 2026 Nuovi appuntamenti nell’estate culturale di Roma tra itinerari storico-naturalistici nei grandi parchi urbani, aperture straordinarie, incontri di approfondimento e gli spettacoli astronomici al Planetario, pensati per coinvolgere adulti e famiglie. Di seguito alcune iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dal 24 al 30 luglio. Martedì 28 luglio, alle ore 17.00, la sala polifunzionale al terzo piano dei Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali ospita l’incontro Un muro di voti. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Strade di Roma - 21 luglio 2026

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