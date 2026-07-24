Roma tutti gli eventi dal 27 al 30 luglio | cinema all’aperto concerti mostre e visite guidate

Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio 2026, a Roma si svolgono numerosi eventi tra cui concerti, cinema all’aperto, mostre, festival e visite guidate. La città rimane attiva anche dopo il weekend, offrendo diverse opportunità di svago e cultura per residenti e visitatori. Le iniziative si svolgono in vari luoghi della capitale e sono aperte al pubblico. L’elenco completo degli eventi è disponibile sui canali ufficiali della città.

Roma, 24 luglio 2026 – Roma continua ad animarsi anche dopo il weekend ( leggi qui ). Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio 2026, la Capitale propone un nuovo calendario di concerti, cinema all’aperto, mostre, festival e visite guidate. Tra gli appuntamenti principali figurano la decima edizione dello Sgarbatellum, il concerto di Elio e le Storie Tese al Roma Summer Fest, le esposizioni dedicate all’arte brasiliana e la visita guidata sulle scene del crimine della Capitale. Cosa fare a Roma nel weekend dal 24 al 26 luglio: concerti, spettacoli e visite da non perdere Lo Sgarbatellum torna all’Arena Garbatella. Da martedì 28 luglio a domenica 2 agosto torna lo Sgarbatellum, giunto alla sua decima edizione. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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