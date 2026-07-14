Eventi a Roma dal 17 al 23 luglio 2026

Dal 17 al 23 luglio 2026, a Roma si svolgono diverse attività all’aperto. Ci sono passeggiate guidate tra i monumenti storici della città, con un percorso che permette di scoprire il patrimonio urbano. Inoltre, vengono organizzati eventi di storytelling tra elementi artistici e naturali, e spettacoli astronomici al Planetario, alcuni anche in orario serale. Le iniziative sono rivolte a un pubblico di tutte le età.

Passeggiate all’aperto alla scoperta della storia urbana, storytelling tra arte e natura e spettacoli astronomici al Planetario, anche in orario serale: l’estate culturale romana prosegue con una nuova settimana di iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Di seguito alcuni appuntamenti in calendario dal 17 al 23 luglio. Tra le proposte di Roma, la tua guida culturale – il programma di visite, incontri e formazione –, sabato 18 luglio alle 9.30, per il ciclo Archeologia in Comune, si terrà una visita all’area archeologica del Sepolcro degli Scipioni, lungo il tratto urbano della via Appia Antica, alla scoperta del Sepolcro della più potente famiglia della Roma repubblicana. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Strade di Roma - 07 luglio 2026

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