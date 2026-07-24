Roma, 24 lug. (Adnkronos) - La povertà, con quasi un quarto delle risposte (23,3%), è la ragione per la quale si è lasciato il paese d'origine. Seguono la mancanza di lavoro (18,5%), la speranza di trovare condizioni di vita migliori (14,8%), il ricongiungimento famigliare (10,3%), la mancanza di libertà nel paese d'origine (9,4%), la guerra o i gravi disordini (8,9%), il fatto di essere stato vittima di persecuzioni (5,7%), i problemi ambientaliclimatici (afa, siccità, inondazioni, ecc.) (5,2%) o, più raramente, l'essere stato vittima di discriminazioni (religiose, di genere, ecc.) (2%). E' il dato che emerge da una indagine dell'Eurispes sulla condizione degli immigrati in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Eurispes: "Si emigra per povertà e mancanza lavoro"

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