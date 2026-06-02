il ticinema emigra in brasile

Si chiama TiCinema riprendendo il nome dal Ticino e vuole raccontare il fiume come pellicola che riflette e narra la vita della città. Ogni edizione porta al centro un fiume diverso del mondo: nella prima, il protagonista è il Rio delle Amazzoni – uno degli ecosistemi più straordinari e fragili del pianeta, attraversato da sguardi cinematografici che vanno dal documentario alla grande narrativa internazionale. Anno dopo anno, il festival costruirà una cartografia cinematografica globale con radici permanenti a Pavia. Comincia oggi per concludersi domenica il cammino alla scoperta del fiume e del cinema che porterà a Pavia quattromila cinefili incuriositi dalla prima edizione del TiCinema International Film Festival, evento diffuso ideato dal produttore pavese Giancarlo Grande, titolare di Cineparallax a Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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