I dati Caritas | Il lavoro non salva più dalla povertà

LO STUDIO. I 75 Centri d’ascolto del territorio hanno aiutato circa 2mila persone: il 72 per cento ha un reddito insufficiente per far fronte alle spese abitative e sanitarie. Don Roberto Trussardi: «Servono misure strutturali». Un tempo, il lavoro era un’assicurazione contro la povertà. Oggi, per molti, uno stipendio invece non basta: allora per sopravvivere – nemmeno per vivere dignitosamente – si è costretti chiedere aiuto. Accade persino in una terra operosa, qui dove la disoccupazione è più bassa d’Italia e il tessuto economico ha fibre resistenti. Lo scorso anno la rete della Caritas bergamasca, attraverso i 75 Centri d’ascolto sul territorio della Diocesi, ha incontrato 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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