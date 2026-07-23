Il trasferimento di Estupiñán all'Aston Villa è temporaneamente bloccato, secondo le fonti sportive odierne. La trattativa tra il Milan e il club inglese si è fermata senza indicazioni su quando riprenderà. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i motivi dello stop. La cessione dell’esterno è in sospeso, mentre il calciomercato rimane in attesa di sviluppi. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sui motivi del blocco.

Il calciomercato del Milan vive un momento di improvviso stand-by. Secondo quanto riportato dalle edizioni odierne di Corriere dello Sport e Tuttosport, la trattativa che avrebbe dovuto portare in questi giorni Pervis Estupiñán all' Aston Villa è momentaneamente congelata. Il motivo di questa brusca frenata? Porta la firma del nuovo allenatore rossonero, Rúben Amorim. Il tecnico portoghese ha chiesto esplicitamente alla dirigenza di poter valutare l'esterno sinistro ecuadoriano, classe 1998, prima di dare il definitivo via libera alla cessione. Calciomercato Milan: Estupiñán a Milanello, salta il Celtic ma c'è la tournée. I programmi del giocatore sono quindi cambiati radicalmente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, rischia di saltare la cessione di Estupiñán all'Aston Villa! Il motivo alla base dello stop

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