Nella notte tra il 12° e il 13° giorno consecutivo di attacchi tra Stati Uniti e Iran, sono state segnalate diverse esplosioni vicino all’aeroporto di Erbil, situato nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. L’aeroporto ospita truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti. Testimoni hanno riferito di aver udito esplosioni e visto fumo nell’area. Nessun dettaglio sui danni o sulle eventuali vittime è stato comunicato.

13esima notte consecutiva di attacchi tra Usa e Iran. Diverse esplosioni sono state avvertite anche nei pressi dell’ aeroporto di Erbil, che ospita le truppe della coalizione guidata dagli Stati Uniti nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, secondo quanto riferito da un giornalista dell’Afp. In dettaglio, sono stati avvistati dei droni sorvolare la città e del fumo salire nella zona dell’aeroporto. Da quando sono riprese le ostilità in Medio Oriente, i droni sono stati ripetutamente intercettati sopra Erbil, sede anche di un importante complesso consolare statunitense. L’Iran minaccia ritorsioni a chi aiuta gli Usa. Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che qualsiasi Paese che partecipi, collabori o assista gli Stati Uniti sarà ritenuto responsabile da Teheran. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Esplosioni e fumo vicino all’aeroporto di Erbil sede di truppe Usa

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Iraq Airport Drone Attack: Explosions Near Erbil Airport, Oil Vessel Hit Near Khor Al-Zubair Port

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