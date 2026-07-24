Escalation Iran-Usa ancora raid nella notte | Trump minaccia di usare i fondi di Teheran Esplosioni vicino all’aeroporto di Erbil

Notizia in breve

Nella tredicesima notte di attacchi, esplosioni sono state udite vicino all’aeroporto di Erbil, in Iraq. Il Comando centrale delle forze armate americane ha confermato l’avvio di raid contro obiettivi militari iraniani, segnando una escalation continua tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, l’ex presidente ha minacciato di usare i fondi di Teheran, mentre le operazioni militari proseguono senza sosta.