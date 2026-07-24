Escalation Iran-Usa ancora raid nella notte | Trump minaccia di usare i fondi di Teheran Esplosioni vicino all’aeroporto di Erbil
Nella tredicesima notte di attacchi, esplosioni sono state udite vicino all’aeroporto di Erbil, in Iraq. Il Comando centrale delle forze armate americane ha confermato l’avvio di raid contro obiettivi militari iraniani, segnando una escalation continua tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo, l’ex presidente ha minacciato di usare i fondi di Teheran, mentre le operazioni militari proseguono senza sosta.
Prosegue senza sosta l’escalation tra Stati Uniti e Iran. Il Comando centrale delle forze armate americane (CentCom) ha annunciato l’avvio della tredicesima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Sul fronte diplomatico, secondo il New York Times, Teheran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall’Iraq. Intanto il presidente Donald Trump ha dichiarato di voler utilizzare i fondi iraniani congelati negli Stati Uniti per risarcire i danni provocati alle navi commerciali, provocando l’immediata reazione del ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che parla di un “precedente esplosivo”. In questo articolo seguiremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Raid Usa nella notte. Teheran colpisce una petroliera nello Stretto di Hormuz
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