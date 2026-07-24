Esclusiva MilanNewsit | il giornalista turco Ozgur Sancar sul futuro di Rafael Leao

Il contratto di Rafael Leao scade nel 2024. Il club ha offerto un rinnovo fino al 2027, ma il giocatore non ha ancora firmato. Leao, 24 anni, è stato più volte accostato a trasferimenti all’estero. La società ha dichiarato di voler risolvere la questione quanto prima. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a eventuali trattative in corso.

2026-07-24 12:48:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news di calciomercato appena arrivata in redazione: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Il Milan deve prendere una decisione sempre più importante sul futuro di Rafael Leão. Il nazionale portoghese continua ad essere collegato ad un allontanamento da San Siro, con Galatasaray e Fenerbahçe entrambi interessati. Ma quanto sono autentiche queste voci? Per saperne di più MilanNews.it ha parlato in esclusiva con il giornalista turco Ozgur Sancar dell’AS. Quanto è serio l’interesse del Fenerbahçe? “In realtà il Fenerbahçe non è realmente interessato a ingaggiare Rafael Leão. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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