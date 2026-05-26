Il Milan si interroga sul futuro dei big | assalto turco per Leao e destini in bilico per Modric e Rabiot
Il Fenerbahçe e il Galatasaray sono impegnate in una disputa di mercato per aggiudicarsi Rafael Leao, con entrambe le squadre che hanno mostrato interesse per il giocatore. La situazione riguarda anche i destini di altri calciatori come Modric e Rabiot, con il club che sta valutando il futuro di alcuni dei suoi elementi più importanti. La società sta monitorando le trattative e le possibili partenze, senza yet ufficializzazioni o decisioni definitive.
Il futuro del Milan si preannuncia ricco di incognite non solo sul piano societario, ma anche sul fronte dell’organico, con Fenerbahçe e Galatasaray che hanno avviato un vero e proprio derby di mercato per assicurarsi le prestazioni di Rafael Leao. Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la necessità di fare cassa dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, che costringerà il club a ripartire dai minori ricavi dell’ Europa League, sta spingendo la dirigenza di via Aldo Rossi a valutare il sacrificio dell’attaccante portoghese. La cessione del numero dieci rappresenta l’operazione principale per dare respiro alle finanze milaniste, pur a fronte di una valutazione complessiva decisamente mutata rispetto alle scorse stagioni. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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