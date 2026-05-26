Il Milan si interroga sul futuro dei big | assalto turco per Leao e destini in bilico per Modric e Rabiot

Notizia in breve

Il Fenerbahçe e il Galatasaray sono impegnate in una disputa di mercato per aggiudicarsi Rafael Leao, con entrambe le squadre che hanno mostrato interesse per il giocatore. La situazione riguarda anche i destini di altri calciatori come Modric e Rabiot, con il club che sta valutando il futuro di alcuni dei suoi elementi più importanti. La società sta monitorando le trattative e le possibili partenze, senza yet ufficializzazioni o decisioni definitive.