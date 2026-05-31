no al fenerbahce annuncio sul futuro di rafael leao

Rafael Leao ha comunicato che lascerà il Milan durante la prossima estate. L’attaccante portoghese ha confermato l’intenzione di cambiare squadra, anche se non è stata ancora definita la sua futura destinazione. Tra le possibili opzioni, diverse squadre hanno manifestato interesse per il giocatore, ma non ci sono ancora accordi ufficiali. La decisione è stata resa nota tramite un annuncio pubblico.

Rafael Leao ha annunciato che lascerà il Milan durante la prossima estate, ma ancora non è certa la sua destinazione con diverse squadre che hanno messo nel mirino il portoghese. Leao vicino al Manchester United (Ansa Foto) – calciomercato.it La squadra che appare maggiormente interessata al suo cartellino è il Manchester United con il club inglese che potrebbe mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per assicurarsi il talento portoghese. La preferenza del classe 1999 appare proprio la Premier League anche se, anche dalla Turchia, arrivano diversi apprezzamenti nei confronti del calciatore del Milan. Hakan Safi, proprietario del Fenerbahce, ha affermato di aver provato a convincere Leao a trasferirsi in Turchia: “Ho incontrato Leao alcuni giorni fa, ma dopo 10 minuti ho capito che non sarebbe venuto al Fenerbahce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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