Escalation Iran-Usa | raid nella notte Trump minaccia di usare i fondi di Teheran

Notizia in breve

La tredicesima notte consecutiva di attacchi ha coinvolto obiettivi militari iraniani, secondo quanto comunicato dal Comando centrale delle forze armate statunitensi. In risposta, l’ex presidente ha minacciato di utilizzare i fondi iraniani. La escalation tra Stati Uniti e Iran continua senza interruzioni, con raid notturni che si susseguono e minacce di intervento militare.