Escalation Iran-Usa | raid nella notte Trump minaccia di usare i fondi di Teheran

Da thesocialpost.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La tredicesima notte consecutiva di attacchi ha coinvolto obiettivi militari iraniani, secondo quanto comunicato dal Comando centrale delle forze armate statunitensi. In risposta, l’ex presidente ha minacciato di utilizzare i fondi iraniani. La escalation tra Stati Uniti e Iran continua senza interruzioni, con raid notturni che si susseguono e minacce di intervento militare.

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Prosegue senza sosta l’escalation tra Stati Uniti e Iran. Il Comando centrale delle forze armate americane (CentCom) ha annunciato l’avvio della tredicesima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Sul fronte diplomatico, secondo il New York Times, Teheran avrebbe respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall’Iraq. Intanto il presidente Donald Trump ha dichiarato di voler utilizzare i fondi iraniani congelati negli Stati Uniti per risarcire i danni provocati alle navi commerciali, provocando l’immediata reazione del ministro degli Esteri Abbas Araghchi, che parla di un “precedente esplosivo”. In questo articolo seguiremo tutti gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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