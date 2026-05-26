Un raid nel Golfo ha provocato una risposta da parte dell'Iran, che ha minacciato un'escalation totale. La situazione ha aumentato le tensioni militari nella regione, mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare sono a rischio di fallimento. Nessuna delle parti ha comunicato dettagli specifici sull'evento o sulle conseguenze immediate. La comunità internazionale monitora con attenzione l'evolversi della crisi.

Nuova escalation militare in Medio Oriente mentre i delicati negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare rischiano di precipitare sotto il peso delle tensioni militari. Washington ha confermato di aver effettuato una serie di attacchi aerei contro obiettivi iraniani nel sud del Paese, colpendo postazioni missilistiche e unità navali collegate ai Pasdaran nel Golfo Persico. L’operazione, definita dagli americani “preventiva e difensiva”, è stata confermata dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM). Il portavoce Tim Hawkins, intervistato da Fox News, ha spiegato che i raid avevano lo scopo di «proteggere le forze americane dalle minacce provenienti dalle unità iraniane». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Iran-Usa, raid nel Golfo: Teheran minaccia escalation totale

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Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1? Accordo vicino | #Iran #Usa 2? Nuovo raid ucraino contro i russi 3? Intervento sulle #accise 4? #Acerra aspetta il #Papa 5? La festa di #SantaRita In diretta su #Tv2000 #22maggio Direttore @vinmor x.com

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