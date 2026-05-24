Antonello Venditti | Lucio Dalla mi ha salvato la vita in un momento molto difficile

Antonello Venditti ha dichiarato che Lucio Dalla gli ha salvato la vita durante un periodo difficile. L'artista è stato ospite di Mara Venier nel programma Domenica In, dove ha parlato del suo rapporto complicato con la televisione e della decisione di abbandonare i social media. Venditti ha anche condiviso ricordi di figure come Dalla e Fellini, riconoscendo il ruolo di queste personalità nella sua vita.

Antonello Venditti si racconta nel salotto di Domenica In, ospite di Mara Venier. Spiega il suo rapporto complesso con la Tv, la scelta di lasciare i social e i miti che ha potuto conoscere nella sua vita, da Dalla a Fellini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Antonello Venditti choc: Lucio Dalla mi salvò la vita | Confessione commovente

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Antonello #Venditti racconta la sua distanza da tv e social dopo aver lasciato le piattaforme a dicembre. A Domenica In il cantautore ha ricordato Lucio Dalla, che lo aiutò durante la depressione negli anni Ottanta. x.com

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