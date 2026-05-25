Antonello Venditti ha raccontato di aver attraversato un periodo di depressione e ha dichiarato che Lucio Dalla gli ha salvato la vita. La confessione è stata fatta durante un'intervista trasmessa in un programma televisivo. Venditti ha spiegato di aver ricevuto supporto dall’amico e collega, senza entrare nei dettagli. La testimonianza si inserisce in un contesto di ricordo personale sul suo percorso di vita e carriera musicale.

Ospite di Domenica In, Antonello Venditti ha ripercorso un momento poco noto della sua vita e carriera rivelando di essere stato salvato dal collega Lucio Dalla. “L’amicizia è vicina all’amore, è una cosa che si sceglie, e io ne ho trovati diversi di amici nel mio percorso di vita e devo ringraziarli” ha dichiarato il cantautore che poi ha raccontato: “Ad esempio, nel caso della musica ho trovato non solo Francesco De Gregori, ma anche Lucio che mi ha salvato la vita, ‘vera’. Parliamo di una malattia profonda che coinvolge un po’ tutti nel nostro tempo, che è la depressione. L’amico c’è non per gratificarti ma per darti dei consigli, e ti prende per mano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Antonello Venditti: “Ero depresso, Lucio Dalla mi ha salvato la vita”

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