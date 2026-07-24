Eric Gales, noto come una stella internazionale della chitarra elettrica, ha influenzato lo sviluppo del blues moderno con il suo stile. La sua musica si distingue per un linguaggio sonoro riconoscibile e complesso, che ha contribuito a ridefinire il genere. La sua carriera lo ha portato a esibirsi in vari paesi, portando il suo talento a un pubblico globale. La sua presenza sulla scena musicale è attestata da numerose esibizioni e riconoscimenti nel settore.

PORRETTA TERME (Bologna) Stella internazionale della chitarra elettrica, Eric Gales è un virtuoso dello strumento che ha profondamente influenzato, con il suo linguaggio sonoro, lo sviluppo del blues moderno. Il musicista è uno degli ospiti più attesi dell’edizione 2026 del Porretta Soul Festival, in programma sino a domenica nella cittadina emiliana, diventata la capitale internazionale della soul music. Gales presenterà dal vivo questa sera il nuovo disco, un tributo al fratello Little Jimmy King, anche lui chitarrista, che era stato ospite della manifestazione nel 2000. Nell’album, candidato ai Grammy Award, compaiono vere leggende della musica, come l’ottantanovenne Buddy Guy, amico di Little Jimmy King. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eric Gales: "Anche il rock ha un’anima nera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

WWE: The Rock a WrestleMania 43? Eric Bischoff ne é convintoEric Bischoff sostiene che The Rock potrebbe tornare a combattere a WrestleMania 43, prevista per il prossimo anno.

Charli XCX ha pubblicato il suo nuovo singolo “Rock Music” (che non è rock e, proprio per questo, lo è)Charli XCX ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato “Rock Music”, un brano che, nonostante il titolo, non rientra nel genere rock.

Argomenti più discussi: Da Eric Gales a Lenny Williams, il grande soul torna a Porretta -; A Porretta si alza il canto dell’anima. Stelle e leggende al Soul Festival; Una settimana dedicata al soul. È il grande festival di Porretta; Porretta Soul Festival: la carica del soul.

Torna il Porretta Soul Festival, tra gli ospiti Lenny Williams ed Eric GalesNormalmente i festival puntano sugli headliner, noi invece preferiamo valorizzare artisti di grande qualità che non hanno avuto la stessa fortuna commerciale. Così il direttore artistico del ... ansa.it