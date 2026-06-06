Eric Bischoff sostiene che The Rock potrebbe tornare a combattere a WrestleMania 43, prevista per il prossimo anno. Secondo l'ex dirigente WWE, il ritorno dell'attore e wrestler potrebbe avvenire in questa manifestazione. Non ci sono conferme ufficiali sulla partecipazione di The Rock all’evento. La possibilità di un suo ritorno è stata discussa tra gli appassionati, ma resta da attendere una comunicazione ufficiale.

The Rock potrebbe tornare a calcare il ring in occasione di WrestleMania 43, in programma il prossimo anno. A ipotizzarlo è una WWE Hall of Famer dalla lunga esperienza dietro le quinte. Dal debutto come Rocky Maivia alla TKO. The Rock ha esordito nella WWE nel 1996, ancora rookie, sotto il nome di Rocky Maivia. I primi tempi furono tutt’altro che semplici: il pubblico lo contestò apertamente, ma nel giro di pochi anni riuscì a ribaltare completamente la situazione, diventando una delle stelle più grandi nella storia del wrestling. Da lì, il salto a Hollywood e una seconda carriera altrettanto luminosa. Oggi The Rock siede nel consiglio di amministrazione di TKO. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: The Rock a WrestleMania 43? Eric Bischoff ne é convinto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

THE ROCK is still WWE's TOP STAR - Eric Bischoff explains

Notizie e thread social correlati

WWE: Eric Bischoff vuole un Cody Rhodes heel, “serve un refresh al personaggio”Eric Bischoff suggerisce di trasformare Cody Rhodes in un heel, ritenendo che il personaggio abbia bisogno di un rinnovamento.

WWE: Eric Bischoff racconta il suo più grande rimpianto con la nWoEric Bischoff ha espresso il suo più grande rimpianto riguardo alla formazione della nWo, la stable più nota della WCW che ha avuto un ruolo centrale...

Temi più discussi: L'Italia s'è desta: le figure WWE da avere dopo l'assurdo PLE Clash in Italy su Netflix; WWE: Cody Rhodes The Rock vuole ancora la mia anima; WWE: Seth Rollins si schiera dalla parte di The Rock; I piani futuri per Roman Reigns e Oba Femi: Le ultime.

The Rock a Regresado a Portland Parte 2 #RAW12 #KungPaoChicken #KungPaoBitch #LadyParts x.com

What do you think is the worst FIFA game with the worst soundtrack ever? reddit

WWE: The Rock viaggia verso WrestleMania 43 *RUMOR*Sono passati solo due mesi dall’ultima edizione di WrestleMania e la WWE deve già iniziare a pensare all’anno prossimo, quando lo show sarà ospitato dall’Arabia Saudita. Il governo arabo richiederà la ... spaziowrestling.it

Latest update on The Rock's WWE returnSaudi Arabia talks fuel speculation about The Rock at WWE WrestleMania 43 ... msn.com