Gerardina Trovato, 59 anni, ha annunciato sui social di dover affrontare un’operazione d’urgenza alla gola. La cantante ha riferito di aver iniziato a sentire un dolore durante le prove e di aver deciso di sottoporsi all’intervento. La notizia è stata comunicata tramite un video pubblicato online, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute o sulla natura precisa del problema.

G erardina Trovato, 59 anni, dovrà sottoporsi a un’ operazione d’urgenza alla gola. Lo ha annunciato lei stessa in un video sui social, a pochi giorni dal debutto del suo tour Garantisco il ritorno, partito lo scorso 13 giugno: un dolore avvertito durante le prove ha portato alla scoperta di una cisti che preme sulle corde vocali, costringendo la cantautrice catanese a fermarsi proprio mentre stava ritrovando il pubblico, dopo settimane vissute con entusiasmo e la voglia di riprendersi il palco. Gerardina Trovato, ascesa e difficoltà della cantante. guarda le foto Gerardina Trovato, il dolore durante le prove. Tutto è partito da una sensazione che sembrava passeggera, uno di quei fastidi che si tende a sottovalutare quando si è concentrati sulla preparazione di un tour. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Era partito con un dolorino durante le prove

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Qui était Elie Kakou loin des projecteurs

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