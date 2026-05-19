Lo sciopero per la Flotilla è la penultima frontiera del sindacato che in un tragico sottosopra agisce contro quello che un tempo chiamavano «il proletariato». I descamisados di Usb hanno bloccato i trasporti per polarizzare l’opinione pubblica in chiave anti-Israele, anti-USA, anti-Occidente e per cercare di catturare consenso elettorale attorno a una nuova coalizione di cui si intravedono i confini fiammeggianti, sul modello francese «islamo-gauchista», pro-Pal e filo Hamas. La prova sta proprio nella scelta del bersaglio: il blocco di treni, metropolitane e mobilità urbana ha danneggiato i ceti popolari che il sindacato dichiara di. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Le prove generali del nuovo partito "islamo-gauchista"

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