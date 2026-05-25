L'allenatore ha commentato la partita e ha riferito che Koopmeiners, che con la squadra era partito titolare, si è infortunato durante il match. Ha espresso la speranza che il giocatore possa tornare a mostrare le proprie qualità. Nessun dettaglio sulle cause dell’infortunio o sui tempi di recupero. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel post partita trasmesso da Mediaset.

di Francesco Spagnolo Spalletti nel post partita di Torino Juve ha parlato ai microfoni di Mediaset. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero sulla sfida. Nel post partita di Torino Juve, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset. Ecco cosa ha detto. DERBY – « Sì, ormai il calcio non è una ripartenza in campo solamente, è anche una ripartenza fuori dal campo perché ti succedono degli episodi dentro le partite dove devi creare ripartenza, ti succedono delle sconfitte come quella di domenica dove che devi creare una ripartenza per il derby, ti succede di essere fuori da questa competizione, secondo me immeritatamente, però devi creare una ripartenza e per quello che deve essere il nostro obiettivo non cambia molto di essere finiti in una competizione o in un’altra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Mediaset: «Koopmeiners? Con noi era partito titolare. Spero che ritorni a dimostrare le sue qualità»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Un giardino, un semplice isolotto di rigoglio, era un’avventura intellettuale e insieme emotiva, che poteva raccontarmi con esattezza, curarmi con rigore, abbracciarmi con le sue foglie, ancorarmi con le sue radici»Un giardino rappresentava un luogo di crescita e scoperta, un piccolo spazio di vegetazione ricco di vita.

Koopmeiners titolare dopo due mesi: Spalletti si infuria ma c’è chi lo apprezzaDopo due mesi, Koopmeiners torna a giocare da titolare sotto la guida di Spalletti, che si è mostrato visibilmente irritato durante la partita contro...

Argomenti più discussi: Juve, Koopmeiners in uscita: fissato il prezzo. Può restare in Serie A; Spalletti con Koopmeiners, Parisi nel tridente Viola: le probabili formazioni di Juventus-Fiorentina.

Spalletti a Mediaset: Bisogna ripartire. Dobbiamo avere la forza di creare una squadra competitiva per giocare a testa alta contro chiunqueSpalletti nel post partita di Torino Juve ha parlato ai microfoni di Mediaset. Ecco cosa ha detto il tecnico bianconero sulla sfida Nel post partita di Torino Juve, Luciano Spalletti ha parlato ai mic ... msn.com

Spalletti a Mediaset: Subito ripartire, voi ci vedete un fallimento ma chi lo sa che da una delusione può nascere un nuovo stimolo? Koopmeiners...Il tecnico della Juventus parla dopo la fine del campionato e invita i suoi a ripartire dopo la mancata Champions. Ho sentita questa teoria che si è bruciato perché in nazionale gli è successo questo ... tuttojuve.com