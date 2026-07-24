Equipaggiati | il 26 settembre torna il Festival delle Opportunità Formative promosso da Fondazione Fenice Evento gratuito dedicato al benessere a scuola
Il 26 settembre si terrà il Festival delle Opportunità Formative promosso da Fondazione Fenice. L’evento, gratuito, si concentrerà sul benessere a scuola e offrirà diverse occasioni di formazione. La manifestazione si svolgerà a partire dalle 9 del mattino e coinvolgerà vari partecipanti interessati ai temi educativi e al miglioramento delle condizioni scolastiche.
Saranno molte le occasioni formative del Festival promosso da Fondazione Fenice Impresa Sociale, che quest’anno si terrà il 26 settembre 2026, dalle 9.30 alle 16.30, al Fenice Green Energy Park di Padova: workshop formativi, corner esperienziali, relatori di alto profilo, la tavola rotonda conclusiva con la partecipazione di Daniele Novara. Perché “Equipaggiati”: il filo conduttore. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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