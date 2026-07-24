Equipaggiati | il 26 settembre torna il Festival delle Opportunità Formative promosso da Fondazione Fenice Evento gratuito dedicato al benessere a scuola

Notizia in breve

Il 26 settembre si terrà il Festival delle Opportunità Formative promosso da Fondazione Fenice. L’evento, gratuito, si concentrerà sul benessere a scuola e offrirà diverse occasioni di formazione. La manifestazione si svolgerà a partire dalle 9 del mattino e coinvolgerà vari partecipanti interessati ai temi educativi e al miglioramento delle condizioni scolastiche.