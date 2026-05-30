La quarta edizione di “A Corpo Libero” ha attirato un ampio pubblico, con due giorni di eventi dedicati al benessere totale. L’iniziativa ha visto numerose persone partecipare a sessioni e attività varie, creando un’atmosfera di energia collettiva. L’evento si è svolto nel fine settimana, coinvolgendo diverse aree dedicate alla salute e al movimento, e ha registrato un’affluenza significativa rispetto alle edizioni precedenti.

È stato un fine settimana di grande energia condivisa: la quarta edizione di “ A Corpo Libero ”, la due giorni firmata iO Donna, si è chiusa con una partecipazione straordinaria 6mila iscritti e oltre 11mila presenze – che ha trasformato i Giardini Indro Montanelli di Milano in un grande spazio di benessere collettivo. Il 16 e 17 maggio, dunque, migliaia di lettrici e lettori hanno preso parte a un’esperienza che ha unito sport e socialità. Complice Virgin Active, Official Trainer dell’evento, che ha guidato oltre 50 classi gratuite, dallo yoga al pilates fino al band workout, nel verde urbano. iO Donna “A Corpo Libero” 2026, il video racconto X Leggi anche › “A Corpo Libero” 2026 è stato bellissimo! Tutto quello che è successo all’evento di iO Donna I nostri incontri. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Grande partecipazione al nostro evento “A Corpo Libero”, dedicato al benessere a tutto tondo. Due giorni da ricordare

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l messaggio del nostro evento “A corpo libero” è tutto nella parola “libero”. All’aria aperta, senza confronti, per riprenderci il nostro corpoL’evento “A corpo libero” invita a vivere all’aria aperta, senza confronti o competizioni, per riscoprire il proprio corpo in modo naturale.

Ci siamo! Oggi sabato 16 e domani domenica 17 maggio ci trovate al nostro evento “A Corpo Libero” ai Giardini Montanelli di Milano. Vi aspettiamoOggi e domani, nel fine settimana del 16 e 17 maggio, si svolge l’evento “A Corpo Libero” ai Giardini Montanelli di Milano.

Si parla di: Grande partecipazione alle Libertiadi di Ginnastica Artistica; Al Santuario dello Scoglio, grande partecipazione per la giornata mondiale del malato.

A corpo libero: il weekend di iO Donna aperto a tuttiCi siamo! Oggi sabato 16 e domani domenica 17 maggio ci trovate al nostro evento A Corpo Libero ai Giardini Montanelli di Milano. Vi aspettiamo ... iodonna.it