Delfini tartarughe e biodiversità | torna il festival dedicato al mare con Fondazione Cetacea

Notizia in breve

Dal 5 al 14 giugno, il festival “Into the Blue - Sea Life Fest” si svolge tra Rimini e Riccione, dedicato al mare Adriatico. L’evento, organizzato dalla Fondazione Cetacea, prevede dieci giorni di incontri, attività di divulgazione scientifica e arte incentrate su temi come i delfini, le tartarughe e la biodiversità marina.