Delfini tartarughe e biodiversità | torna il festival dedicato al mare con Fondazione Cetacea
Dal 5 al 14 giugno, il festival “Into the Blue - Sea Life Fest” si svolge tra Rimini e Riccione, dedicato al mare Adriatico. L’evento, organizzato dalla Fondazione Cetacea, prevede dieci giorni di incontri, attività di divulgazione scientifica e arte incentrate su temi come i delfini, le tartarughe e la biodiversità marina.
A partire da venerdì, 5 giugno, e fino a domenica 14 giugno, il mare Adriatico torna protagonista con una nuova edizione di “Into the Blue - Sea Life Fest”, il festival ideato e organizzato da Fondazione Cetacea tra Rimini e Riccione: dieci giorni di incontri, divulgazione scientifica, arte. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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