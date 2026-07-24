Epidemia di Ebola in crescita potrebbe essere una delle peggiori registrate | quali sono le ragioni?

L'epidemia di Ebola nell'est della Repubblica Democratica del Congo si sta espandendo rapidamente, con oltre 100 casi confermati. Si tratta di una delle epidemie più gravi mai registrate, con un aumento rapido dei contagi nelle ultime settimane. Le autorità sanitarie segnalano difficoltà nel contenere la diffusione a causa di problemi di accesso alle zone colpite e di risorse limitate. Non sono ancora stati confermati i numeri ufficiali completi.

Nell’est della Repubblica Democratica del Congo continua a verificarsi quella che appare come la più rapida epidemia di Ebola mai registrata. Secondo aggiornamenti recenti solo oltre 1.000 i morti, un numero preoccupante aggravati da conflitti interni, poca consapevolezza e l’assenza di una terapia accertata. Nonostante le autorità congolesi abbiano affermato che i casi sono in lieve rallentamento, è possibile che il picco vero non sia ancora stato raggiunto. L’Ebola in Congo è in crescita: tra ritardo diagnostico e assenza di terapia. L’ultimo rapporto dell’Istituto di sanità pubblica del Paese riferisce che la trasmissione continua a mantenere un picco intenso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Americans affected as Ebola outbreak worsens in central Africa

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