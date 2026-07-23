L’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo ha provocato circa 999 decessi, con altri due morti registrati in Uganda. La diffusione del virus rappresenta un rischio potenziale per l’Europa e l’Italia, anche se al momento non ci sono segnalazioni di casi locali. Le autorità sanitarie monitorano costantemente la situazione e rafforzano le misure di prevenzione e controllo per evitare la diffusione del virus.

L’epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo avrebbe causato 999 morti, ai quali si devono aggiungere i due decessi registrati nella vicina Uganda. Il conto supera quindi i 1.000 morti, ma i due Paesi stanno reagendo al virus in modo molto diverso. Se l’Uganda attende solo la conferma delle autorità internazionali per dirsi libera da Ebola, la Rdc sembra non riuscire a contrastare l’epidemia. I rischi per l’Europa e per l’Italia rimangono comunque molto bassi. La conta dei morti di Ebola in Africa Gli ultimi dati riportano di 999 morti di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e di oltre 2.000 casi registrati, mentre l’Uganda sarebbe libera da nuovi casi del virus da almeno una settimana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Epidemia di Ebola in Congo causa più di 1000 morti, quali sono i rischi per l'Europa e per l'Italia

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Scientist start developing new Ebola vaccine but it comes to late for the latest outbreak

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