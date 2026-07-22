L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che l’epidemia di Ebola in Africa centrale ha causato oltre 1.000 morti, con i dati aggiornati al 22 luglio. Si tratta dell’epidemia più rapida mai registrata. La diffusione del virus continua a colpire diverse regioni, con un rapido incremento dei casi e dei decessi. L’OMS ha evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi per contenere la diffusione e migliorare le risposte sanitarie.

L’ epidemia di Ebola continua a mietere vittime nell’Africa centrale. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’ Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aggiornati al 22 luglio, i decessi accertati hanno superato quota mille, raggiungendo un totale di 1.001 vittime tra la Repubblica Democratica del Congo e la vicina Uganda. Quasi mille morti nella Repubblica Democratica del Congo. Il bilancio più pesante riguarda la Repubblica Democratica del Congo, dove, secondo i dati forniti dalle autorità sanitarie di Kinshasa, dall’inizio dell’epidemia – dichiarata a metà maggio – sono stati registrati 2.473 casi confermati e 999 decessi. In Uganda, invece, il numero delle vittime resta fermo a due, a fronte di 20 casi confermati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Ebola, oltre mille morti : l’Oms lancia l’allarme, “È l’epidemia a crescita più rapida”

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Ebola Outbreak | Virus has killed at least 220 people

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