Chiara Pavan è stata annunciata come nuova giudice di Masterchef, anche se al momento non sono state fornite conferme ufficiali. In passato ha dichiarato di essere soddisfatta del lavoro che sta svolgendo, sottolineando di aver trovato un equilibrio con il suo compagno, anche se ha più visibilità di lui. È vegetariana, determinata, ma riconosce di avere momenti di fragilità e di mettersi in discussione, soprattutto in situazioni di pressione.

Ed eccola lì, a tentare l'impresa che non era riuscita alla collega Antonia Klugman (giudice della settima edizione, dopo Cracco e prima di Locatelli), e nemmeno, per ragioni diverse, alla veterana della cucina televisiva Lidia Bastianich, che in Italia aveva condotto la versione Junior di Masterchef. Chiara Pavan, con la sua frangetta precisa e il cipiglio di chi non si lascia mettere i piedi in testa neanche per scherzo, ha bucato lo schermo a Masterchef, portando finalmente il lato femminile della cucina. Ce n'era bisogno? Certo che sì, in un mondo gastronomico dove le donne sono poche, sottodimensionate e sottovalutate, e fanno una fatica incredibile per emergere.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Pavan sarà nuovo giudice di Masterchef? «Non posso dire nulla, se non che quello che faccio mi sta piacendo. Ho più visibilità del mio compagno, ma insieme abbiamo trovato un equilibrio»

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