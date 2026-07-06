Zina, arrivata in Italia dal Marocco all'età di quattro anni, ha raccontato di essere scappata da un matrimonio combinato con l'inganno, descrivendo le notti come momenti di violenza. Ha detto di aver inventato bugie per far credere agli altri che tutto fosse normale, e ha dichiarato che in passato desiderava morire. Ora afferma che l’amore non dovrebbe mai causare paura.

Zina è arrivata in Italia dal Marocco quando aveva quattro anni, ed è cresciuta in una di quelle province italiane dove tutti sanno tutto e nessuno dice niente. La sua è la storia di un matrimonio forzato, una categoria che ci ostiniamo a immaginare lontana, altrove, dietro qualche confine. E invece era qui, dietro le tende di una casa qualunque. C’è un modo di entrare in una stanza che racconta tutto. Lei lo fa piano, quasi chiedendo permesso allo spazio, come se una parte di sé fosse ancora abituata a non dare fastidio. Si siede, intreccia le mani, e per un istante sembra di nuovo la bambina che era: silenziosa, con gli occhi che imparano presto a misurare gli umori degli altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Spose bambine, parla Zina che è scappata da un matrimonio combinato con l'inganno: «Ogni notte era uno stupro. Dentro volevo morire, ma inventavo bugie per far credere agli altri che andasse tutto bene. Oggi ho capito che l'amore non deve mai farti paura»

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