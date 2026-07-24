Enzo Iacchetti dà voce a chi non ce l’ha ma viene insultato proprio da chi avrebbe bisogno di quella voce | il mondo al contrario
Qualche giorno fa, l’attore e conduttore Enzo Iacchetti ha commentato pubblicamente, dando voce a chi viene insultato da chi avrebbe bisogno di ascolto. La discussione ha riguardato temi come il lavoro, la sanità e i trasporti, argomenti considerati prioritari. La sua dichiarazione si è concentrata sulla condizione di chi viene denigrato senza motivo, evidenziando un mondo in cui le persone che dovrebbero ascoltare sono quelle che insultano. Nessun rappresentante politico ha preso parte a questa discussione.
Qualche giorno fa, finalmente, si è parlato di alcuni dei temi più cari e urgenti per gli italiani: il lavoro, la sanità e i trasporti. No, a parlarne non è stato uno dei nostri politici, bensì l’attore e conduttore Enzo Iacchetti. Durante la rassegna Naturalmente Pianoforte, organizzata da Andrea Scanzi, Iacchetti ha criticato duramente Vannacci, Salvini e il ministro della Salute Schillaci. Tra le altre cose, ha denunciato il lavoro nei campi, sottopagato e svolto nei mesi e alle ore più calde da quelle persone per cui Vannacci auspica la remigrazione, poi la situazione dei trasporti, tra ritardi e condizioni proibitive per chi è pendolare, e infine i tanti disagi della sanità, per cui molte persone sono costrette ad aspettare mesi prima di poter fare una tac e, spesso, purtroppo, non sopravvivono alle lunghe attese. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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