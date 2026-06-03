Un rapper che si esibisce sui palchi europei e insegna in una scuola di musica afferma che un microfono serve a dare voce a chi non ne ha. Non si esprime sulla necessità di uno schieramento o di un impegno dichiarato da parte degli artisti. La sua opinione si concentra sul ruolo dello strumento come mezzo di comunicazione e rappresentanza.

L’artista si deve schierare? E’ necessario un impegno dichiarato? La parola al rapper Zatarra, nel doppio ruolo di personaggio che sale sui palchi di mezza Europa ma anche di insegnante nei locali della "palestra di musica" in via del Paradiso. La sua definizione di artista? "Un’artista è tale quando crea arte e canalizza la propria espressività nelle opere, qualunque esse siano". Come si pone Zatarra davanti alle recenti polemiche? "Non si possono imporre limiti o censure a un’artista e l’arte non è un questionario di geografia dove a domanda precisa c’è sempre una risposta precisa. Anche chi riceveva commesse da Monarchia o Chiesa riusciva ad esprimersi a proprio modo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avere un microfono: "Serve a dare voce a chi voce non ce l’ha"

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