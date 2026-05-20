Tredici associazioni animaliste delle Marche si sono unite in un nuovo coordinamento chiamato “Uniti per chi non ha voce”. Questa rete nasce con l’intento di agire in modo coordinato per affrontare le emergenze legate alla tutela degli animali nella regione. Le associazioni coinvolte collaborano per pianificare interventi e condividere risorse, cercando di rafforzare la presenza e l’efficacia delle proprie azioni sul territorio. La creazione di questa rete mira a dare maggiore visibilità e peso alle iniziative di protezione degli animali.

Nasce nelle Marche la rete ‘Uniti per chi non ha voce’, un coordinamento che mette insieme tredici associazioni animaliste della regione con l’obiettivo di affrontare in modo condiviso le emergenze legate alla tutela degli animali. Tra le realtà aderenti c’è anche l’Associazione Amici di Gioia e Romeo Odv di Lapedona, unica rappresentante della provincia di Fermo all’interno del progetto regionale. La rete è stata costituita sulla volontà di superare l’isolamento operativo che per anni ha reso difficile ottenere risposte concrete dalle istituzioni. L’intento è quello di unire competenze, esperienze e forze per affrontare problemi strutturali, a partire dalla gestione dei cani da lavoro e dal sovraffollamento di canili e rifugi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La collaborazione. Tredici associazioni unite per contare di più: "Voce a chi non ce l’ha"

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