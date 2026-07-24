Entropia Festival si svolge domani e domenica nel centro storico e nella pineta di Monte Bagnolo, a Castelnovo Monti. Si tratta della seconda edizione dell’evento dedicato a arte, benessere, natura e comunità, con un programma che include diverse attività. L’evento si svolge in due giorni e coinvolge il pubblico in vari appuntamenti nel cuore della cittadina e nell’area verde circostante.

Domani e domenica il centro storico e la pineta di monte Bagnolo di Castelnovo Monti accolgono la seconda edizione di Entropia festival, l’appuntamento dedicato all’incontro tra arte, benessere, natura e comunità, con un ricco programma di attività. Dopo il grande successo dello scorso anno, il festival cresce e amplia la proposta culturale mantenendo al centro una visione condivisa: creare occasioni di incontro, relazione e partecipazione attraverso esperienze capaci di mettere in dialogo linguaggi artistici, pratiche corporee e artigianato. Il tema scelto per l’edizione 2026 è "La cura come atto di resistenza". Il festival prenderà il via sabato alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Entropia Festival torna a Castelnovo due giorni di arte, natura e benessere

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