A Sant' Ambrogio di Valpolicella torna Stone Light | il festival che unisce arte marmo musica e natura

Dal 22 al 24 maggio 2026, presso il parco fluviale "Oasi Ponton", si terrà la sesta edizione del progetto "Stone Light 2026 - Connections". L'evento, completamente a ingresso libero, è un festival multidisciplinare di cultura, musica, marmo, arte e natura. L'iniziativa è organizzata.🔗 Leggi su Veronasera.it

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