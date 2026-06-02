Dal 3 al 7 giugno, il Parco Ermanno Olmi ospiterà il «Baleno festival», un evento di cinque giorni dedicato all’arte, all’inclusione e alla comunità. La manifestazione prevede incontri, laboratori e spettacoli aperti al pubblico, con l’obiettivo di promuovere l’interazione tra diverse realtà e sensibilizzare sui temi sociali. L’area si trasformerà in un spazio di confronto e partecipazione, coinvolgendo artisti e cittadini in attività rivolte a tutte le età.

Articolo. Dal 3 al 7 giugno il Parco Ermanno Olmi si trasforma in uno spazio aperto di incontri, laboratori, musica e creatività condivisa Non nasce in una settimana, ma in dodici mesi: «Baleno festival» è il momento in cui tutto diventa visibile. Dal 3 al 7 giugno il Parco Ermanno Olmi di Bergamo torna a essere attraversato da laboratori, musica, performance e incontri per l’ottava edizione di «Baleno», l’ happening del progetto «Tantemani» della cooperativa sociale Patronato San Vincenzo. Un appuntamento che nasce da un lavoro continuo durante tutto l’anno, fatto di relazioni, progettualità condivise e collaborazioni che trovano nel festival il loro momento di esposizione pubblica: quando ciò che normalmente abita i laboratori esce fuori e incontra la città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Torna «Baleno festival», cinque giorni di arte, inclusione e comunità

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