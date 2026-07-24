Il magistrato ha dichiarato che Enrico de Pedis e l’ex presidente dello Ior, Paul Marcinkus, sono coinvolti nella scomparsa di Emanuela Orlandi. La rivelazione è stata fatta durante un’audizione della commissione di inchiesta. Staffa ha specificato che i due sono collegati alla vicenda, senza fornire ulteriori dettagli o motivazioni. La dichiarazione si aggiunge alle indagini su uno dei casi più intricati e dibattuti degli ultimi anni.

“Enrico de Pedis e Paul Marcinkus c’entrano con la scomparsa di Emanuela Orlandi”: lo ha dichiarato giovedì il magistrato Roberto Staffa alla commissione di inchiesta Orlandi-Gregori. L’ex pm è stato audito ieri dalla bicamerale che indaga sul mistero delle due 15enni misteriosamente scomparse a Roma nel 1983, in quanto titolare insieme al magistrato Giancarlo Capaldo del fascicolo della seconda inchiesta sui due casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Staffa è stato sostituto procuratore di Roma dal 2008 al 2010: proprio gli anni in cui vennero fuori le dichiarazioni sul caso Orlandi da parte di Sabrina Minardi, ex amante di Enrico “Renatino” de Pedis. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Enrico de Pedis e l’ex presidente dello Ior Marcinkus c’entrano con la scomparsa di Emanuela Orlandi”: le rivelazioni del magistrato Roberto Staffa alla commissione di inchiesta

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