Emanuela Orlandi il caso in 10 punti Il presidente De Priamo lascia la commissione d’inchiesta e avverte | Errore seguire una sola pista
Il senatore Andrea De Priamo ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza della commissione parlamentare di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, in seguito alla sua nomina a presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato. In un comunicato, ha precisato che seguire una sola pista rappresenta un errore e ha deciso di lasciare il ruolo di presidenza. La commissione continuerà a lavorare senza di lui.
Il senatore Andrea De Priamo ha lasciato la Presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, dopo l’elezione al vertice della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Nel rassegnare le sue dimissioni, De Priamo ha suggerito un’indicazione personale: “Inseguire una sola ipotesi sarebbe ancora oggi un gravissimo errore”. Di piste ne sono emerse effettivamente tante in questi tre anni di commissione. Ecco i momenti chiave delle indagini della bicamerale su Emanuela e Mirella. La prima inchiesta: Ilario Martella. Nel giugno del 2024 la commissione ha dato la parola ai giudici che hanno guidato la prima inchiesta (archiviata nel 1997) sulle scomparse di Emanuela e Mirella: si tratta di Adele Rando e Ilario Martella.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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