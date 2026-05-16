A più di quattro decenni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il fratello ha rilasciato dichiarazioni che riaccendono l’attenzione sul caso. Le sue affermazioni riguardano presunti collegamenti tra un ex membro della banda della Magliana e la scuola di musica frequentata dalla giovane. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini che non hanno ancora portato a una verità definitiva, con molte domande rimaste senza risposta.

A oltre quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il fratello Pietro torna a scuotere uno dei casi più oscuri della storia italiana con nuove dichiarazioni destinate a riaccendere il dibattito pubblico. Durante un’intervista trasmessa da San Marino RTV, Pietro Orlandi ha sostenuto che Enrico De Pedis, il boss della Banda della Magliana conosciuto come “Renatino”, frequentasse abitualmente il complesso di Sant’Apollinare, sede della scuola di musica frequentata da Emanuela, arrivando persino nell’ufficio di Oscar Luigi Scalfaro. Secondo Pietro Orlandi, De Pedis sarebbe stato “manovalanza” all’interno di una rete molto più ampia e complessa, fatta di rapporti tra criminalità, Vaticano e ambienti istituzionali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Emanuela Orlandi: De Pedis frequentava la sua scuola di musica?

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EMANUELA ORLANDI UCC1SA DA DE PEDIS CON UNA CRAVATTA LE PAROLE DI PIETRO ORLANDI

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