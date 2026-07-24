Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,170 € kWh – 24 Luglio 2026

Da quifinanza.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo PUN dell’energia elettrica in Italia si attesta oggi a 0,170 euro per kilowattora, pari a 170,23 euro al megawattora, secondo i dati del mercato libero.

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Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 24 Luglio 2026, un valore di 0,170 €kWh (170,23 €MWh). Si tratta di una diminuzione del 6% rispetto al valore di ieri, segnando una lieve inversione rispetto alla tendenza rialzista delle ultime settimane. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,170 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è di 0,150 €kWh. Il prezzo attuale rimane quindi superiore del 13,3% rispetto alla media mensile, ma non si trova vicino ai massimi (0,181 €kWh) né ai minimi (0,099 €kWh) registrati nell’ultimo mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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