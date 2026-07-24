Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,170 € kWh – 24 Luglio 2026
Il prezzo PUN dell’energia elettrica in Italia si attesta oggi a 0,170 euro per kilowattora, pari a 170,23 euro al megawattora, secondo i dati del mercato libero.
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 24 Luglio 2026, un valore di 0,170 €kWh (170,23 €MWh). Si tratta di una diminuzione del 6% rispetto al valore di ieri, segnando una lieve inversione rispetto alla tendenza rialzista delle ultime settimane. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,170 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è di 0,150 €kWh. Il prezzo attuale rimane quindi superiore del 13,3% rispetto alla media mensile, ma non si trova vicino ai massimi (0,181 €kWh) né ai minimi (0,099 €kWh) registrati nell’ultimo mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Crisi energetica e carenza di gas
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