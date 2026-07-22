Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato all’ingrosso in Italia si attesta oggi a 0,170 euro per kilowattora, equivalenti a 170,21 euro per megawattora. Il valore del Prezzo Unico Nazionale (PUN) è in calo rispetto ai giorni precedenti. Questa cifra rappresenta il costo base dell’energia nel mercato libero per la giornata del 22 luglio 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 22 Luglio 2026, un valore di 0,170 €kWh (170,21 €MWh). Questo dato rappresenta una diminuzione del 4% rispetto a ieri, segnando una lieve inversione rispetto al trend rialzista delle ultime settimane. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,168 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è pari a 0,149 €kWh, evidenziando comunque un livello dei prezzi ancora superiore rispetto al mese precedente (+14,2%). Nel mercato libero, il prezzo dell’energia elettrica segue l’andamento del PUN, a cui si aggiungono tasse, oneri di sistema e margini dei fornitori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,170 €/kWh – 22 Luglio 2026

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