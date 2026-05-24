Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, noto come PUN, è sceso a 0,092 euro per kilowattora il 24 maggio 2026. Si tratta di un calo rispetto alle precedenti quotazioni, con il prezzo che si attesta sui 92,28 euro al megawattora. Questa variazione riguarda il mercato libero dell’energia, dove i costi sono soggetti a fluttuazioni quotidiane.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) registra oggi, 24 Maggio 2026, un nuovo calo, attestandosi a 0,092 €kWh (92,28 €MWh). Si tratta di una diminuzione del 7,7% rispetto a ieri e di un valore nettamente inferiore rispetto alle medie delle ultime settimane. La media degli ultimi 7 giorni si posiziona infatti a 0,116 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è pari a 0,117 €kWh. Il prezzo odierno è quindi inferiore di oltre il 20% rispetto a queste medie, segnalando una fase di ribasso nel mercato libero. Per chi acquista energia nel mercato libero, il PUN rappresenta il prezzo base di riferimento, al quale vanno aggiunti costi di commercializzazione, oneri di sistema, trasporto e imposte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,092 €/kWh – 24 Maggio 2026

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